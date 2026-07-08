Fuerzas federales neutralizan a Cristhian Guadalupe N supuesto Líder criminal

Un fuerte operativo desplegado por fuerzas federales en Culiacán, Sinaloa, culminó con la neutralización de Cristhian Guadalupe N, conocido en el mundo delictivo como 'El Texas'. El deceso fue ratificado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con el reporte oficial, efectivos del Ejército Mexicano, en una acción coordinada con corporaciones locales, lograron desmantelar un brazo operativo de la facción de Los Chapitos. La intervención derivó en un choque armado cuando los uniformados fueron emboscados por civiles sospechosos; al repeler la agresión, el presunto líder criminal —señalado como uno de los mayores focos de violencia en la región— perdió la vida en el sitio.

Saldo del operativo federal:

Bajas: 1 presunto líder criminal abatido ('El Texas').

Detenidos: 4 personas bajo custodia.

Decomisos: Armamento de alto poder, sustancias ilícitas, indumentaria táctica y unidades vehiculares.

Declaración clave: Las autoridades federales reiteraron que este golpe debilita de forma importante la estructura operativa y de sicariato que operaba en la capital sinaloense.

Tanto los detenidos como todo el material bélico y los vehículos incautados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para iniciar las carpetas de investigación correspondientes.