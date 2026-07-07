SEP confirma regreso a clases en septiembre 2026

SEP retrasaría el regreso a clases hasta septiembre; esto se sabe del calendario escolar 2026-2027

Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) aún no publica el calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027, todo apunta a que el regreso a las aulas se realizará hasta finales de agosto o principios de septiembre, lo que significaría un inicio más tardío en comparación con otros años.

La expectativa surge luego de los ajustes realizados al ciclo escolar 2025-2026, el cual fue modificado por la celebración del Mundial de Fútbol y las altas temperaturas en diversas entidades del país. Como consecuencia, el nuevo calendario contempla un periodo vacacional más amplio para estudiantes de educación básica.

Detalles confirmados

De acuerdo con la información disponible, el regreso a clases está previsto para el 31 de agosto de 2026, por lo que en la práctica la mayoría de los alumnos volverán a las aulas durante los primeros días de septiembre, dependiendo del calendario oficial y de la organización de cada escuela. Antes del inicio del ciclo, los docentes deberán reincorporarse para participar en actividades de Consejo Técnico Escolar y jornadas de reforzamiento académico.

Información oficial pendiente

La SEP informó que el calendario escolar 2026-2027 aún se encuentra en proceso de publicación, por lo que las fechas definitivas serán dadas a conocer oficialmente en las próximas semanas. Mientras tanto, autoridades educativas recomiendan a madres, padres de familia y estudiantes mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer el documento definitivo.