Claudia Sheinbaum anuncia informe sobre la captura de El Mayo Zambada

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el Gobierno Federal presentará este martes un informe público y detallado respecto a las circunstancias que rodearon la detención del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada. Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, la titular del Ejecutivo federal adelantó que el gabinete de seguridad nacional expondrá una línea del tiempo precisa sobre los acontecimientos ocurridos en julio de 2024, con el firme propósito de transparentar el caso ante la opinión pública del país.

La mandataria federal enfatizó que el total esclarecimiento de los hechos correspondientes a la entrega y aprehensión del histórico líder del Cártel de Sinaloa es un asunto prioritario para la soberanía del Estado mexicano. Sheinbaum Pardo subrayó que conocer a detalle la operación efectuada en territorio norteamericano es indispensable por el bien de México y para el correcto desarrollo de la relación bilateral en materia de seguridad compartida con las agencias del gobierno de los Estados Unidos.

¿Qué detalles incluirá el informe de Claudia Sheinbaum?

El anuncio de la presentación del reporte oficial coincide con las recientes discusiones en la agenda pública relativas a los procedimientos aplicados por las corporaciones de inteligencia extranjeras, como la Oficina Federal de Investigaciones, en suelo nacional. Las dependencias del gabinete de seguridad nacional adelantaron que el informe de este martes recopilará los hallazgos recabados por las fiscalías locales y los reportes de aeronavegación correspondientes a los traslados aéreos efectuados el día del suceso.

Acciones del Gobierno Federal ante la detención

Con la publicación de esta cronología institucional, la administración federal busca disipar las dudas persistentes sobre las condiciones de la detención y la colaboración fronteriza. Las autoridades mexicanas reiteraron que la política exterior mantendrá una postura firme y colaborativa con sus contrapartes norteamericanas, demandando en todo momento el respeto irrestricto a los canales diplomáticos, los marcos jurídicos establecidos y la transparencia mutua en las operaciones de procuración de justicia.