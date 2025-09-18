Mariana Rodríguez denuncia sacrificio de más de 1700 animales en Santa Catarina

Mariana Rodríguez afirma que Santa Catarina ha sacrificado a más de mil 700 animales

Monterrey, Nuevo León. Tras la polémica por los casos de maltrato animal y el sacrificio de perros y gatos en el Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, dijo que en dicho sitio se han matado a mil 700 ejemplares.

Rodríguez mostró en sus redes sociales un documento que obtuvo en la Plataforma Nacional de Transparencia, el cual da cuenta de esas cifras, entre 2022 y 2023.

"Más allá de lo que se diga, los datos oficiales son muy claros. Quiero platicarles que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia se confirma que tan solo en 2022 y 2023 en el municipio de Santa Catarina 171 gatos y mil 599 perritos fueron sacrificados en su Centro de Bienestar Animal", reveló. Mencionó que entonces no solo son los 70 perritos que se han mencionado, sino mil 770 animales.

"Sí, son correctos (los números). Esto nos tiene que doler y nos tiene que mover a todas y todos", estableció.

Señaló que los números están disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Indicó que no es momento de señalar a una persona, sino de tomar acciones tales como esterilizar mascotas, adoptar y educar a los menores para que respeten la vida animal.

"Debemos exigir políticas públicas que prioricen la esterilización, la adopción y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que rescatan y cuidan a estos animales", destacó.