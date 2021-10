"Listos para reanudar el comercio"; Ken Salazar confirma apertura de la frontera

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que ambos países están listos para reanudar el comercio y los viajes no esenciales de una manera "responsable y mesurada", luego de que se anunciara los cambios en las restricciones para cruces fronterizos.

En un comunicado, el diplomático explicó que siguiendo las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y otros expertos en salud pública, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enmendará los reglamentos del Título 19 para permitir la entrada a viajeros no esenciales que tengan completo el esquema de vacunación contra covid-19, así como los documentos adecuados para entrar a Estados Unidos por los puertos terrestres y de ferry a lo largo de la frontera estadunidense.

Confirmó que dichos cambios se comenzarán a implementar a partir de inicios de noviembre.

Salazar agregó que, a partir de principios de enero de 2022, todos los viajeros internacionales que entren por puertos de entrada terrestre y de ferry—sea por motivos esenciales o no esenciales—deben tener esquema completo de vacunación contra el covid-19 y ofrecer prueba de ésta.

"Este enfoque dará mucho tiempo para que los viajeros esenciales, como conductores, estudiantes y trabajadores de la salud, se vacunen", refirió.

Destacó el esfuerzo que se ha hecho para lograr una alta tasa de vacunación por parte del gobierno mexicano.

"Estos cambios son un esfuerzo por reanudar los viajes seguros y sostenibles entre nuestros países. La tasa de vacunación a lo largo de la frontera México-Estados Unidos está mejorando, con más del 80 por ciento de los ciudadanos mexicanos mayores de 18 que viven en estados fronterizos vacunados con al menos una dosis contra el covid-19".

"Nuestros países han progresado en esta nueva realidad y estamos listos para reanudar el comercio y el viaje de una manera mesurada y responsable. Estas actualizaciones hacen esto", expresó Salazar.