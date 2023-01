Lo estimo mucho: AMLO declara tras burlas de Trump

Ciudad de México, (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó este lunes que "estima mucho" al exmandatario estadounidense Donald Trump pese a burlarse en su campaña de cómo presionó al Gobierno de México para aceptar medidas migratorias.

"Yo estimo mucho al presidente Trump porque fue respetuoso con nosotros, fue buena la relación, les puedo decir que fue buena para Estados Unidos, para el pueblo estadounidense, y fue muy buena para el pueblo de México", manifestó López Obrador en su rueda de prensa diaria.

Sus declaraciones se producen después de que Trump, en el discurso inicial de su campaña presidencial, presumió el sábado de haber orillado al Gobierno de López Obrador a aceptar el polémico programa "Quédate en México", creado en 2019 para que migrantes permanecieran en territorio mexicano en lo que se resolvía su asilo en Estados Unidos.

Trump recordó que, entonces, amenazó con aplicar aranceles a todas las importaciones mexicanas si no aceptaba el programa "Quédate en México" y desplegaba a Fuerzas Armadas para frenar a migrantes.

"Necesitamos 20 mil soldados y queremos que todo el mundo se quede en México y que nadie venga a Estados Unidos. Y le dije, mira, si no lo aprueban, vamos a imponer aranceles a todos los vehículos que están vendiendo en nuestro país, unos aranceles del 25 %, y vamos a imponer aranceles del 25 % a todos los productos que hacen en México", dijo Trump a un representante mexicano, según su relato.

Pese a esta narrativa, López Obrador aseveró que "fue muy buena la relación con el presidente Trump y con su equipo", por lo que atribuyó lo dicho a las campañas electorales.

"Claro, ya empezaron las campañas en Estados Unidos, y ya empiezan a decir que ellos iban a ponernos en cintura, que ellos sí saben cómo someternos, que ya nos habían doblado, y que ya saben cómo hacerlo", mencionó.

El gobernante mexicano sostuvo que las llamadas que tuvo con Trump fueron "respetuosas" y que, en solo una de ellas, abordaron el muro fronterizo.

Aún así reconoció que "el momento más crítico fue cuando la amenaza de los aranceles".

"Afortunadamente se llegó a un acuerdo y (el canciller) Marcelo (Ebrard) hizo un buen trabajo. Fue una semana muy difícil porque él fijó una fecha para iniciar el cobro de impuestos o de aranceles a mercancías de México", recordó.

La polémica ha arreciado desde que Mike Pompeo, exsecretario de Estado con Trump, escribió en su nuevo libro "Never Give An Inch" ("Nunca cedas ni una pulgada") que Ebrard aceptó el "Quédate en México", pero pidió mantener oculto el acuerdo.

Cuestionado sobre si es falso lo que afirma Pompeo, López Obrador evadió una respuesta directa.

"No me meto en eso. O sea, amor y paz. Yo ya escribí sobre este tema. Creo que tuve con el presidente Trump un solo encuentro en Washington muy productivo y hablamos como once o doce veces por teléfono", contó.