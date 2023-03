Lozoya no logra acuerdo reparatorio por Caso Odebrecht

Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, no logró llegar a un acuerdo reparatorio con el Gobierno de México para que le otorgaran un criterio de oportunidad en el caso de sobornos de Odebrecht.

Lozoya tuvo una audiencia intermedia este viernes 10 de marzo, misma que se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, en donde se dio a conocer que el Estado mexicano solicitó al exfuncionario y a su familia un acuerdo reparatorio mayor a los 200 millones de pesos.

El ex titular de Pemex será juzgado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.

El abogado defensor de Lozoya, Miguel Ontiveros dijo en rueda de prensa que lo que buscan es hacer un depósito en garantía para la reparación del daño y "ver quizás a través de un fideicomiso" el resto de lo solicitado por el gobierno y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el diario Milenio, el juez Gerardo Alarcón suspendió el juicio intermedio minutos después de las 7 de la noche bajo el argumento del estado de salud de la madre del exfuncionario mexicano, Gilda Margarita Austin y Solís, quien comparecía de forma virtual.

Durante la audiencia, según el medio, el ex director de Pemex recapituló las acciones que, según él, ha realizado para alcanzar el criterio de oportunidad, argumentando que solicitó su extradición de España a México para denunciar actos de corrupción.

Agregó que derivado de la denuncia que presentó, la FGR la ha utilizado para imputar a varios actores políticos, aunque no dijo nombres, se refirió al senador panista Jorge Luis Lavalle, el otro ex director de Pemex, Carlos Treviño, así como Ricardo Anaya, ex candidato presidencial en el 2018.

El ex funcionario de Peña Nieto dijo referente a los recursos solicitados por el Estado mexicano para la reparación del daño que, con un "enorme esfuerzo" lograron juntar 10 millones 700 mil dólares. Además reiteró estar con la "firme decisión" de rectificar su denuncia y reparar el daño.

Milenio informó que Gilda Austin pidió no utilizar a las mujeres como rehenes durante el proceso; sin embargo la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex se dijeron listo para continuar con la audiencia, misma que se espera siga su curso el lunes 13 de marzo a las 2 de la tarde.

