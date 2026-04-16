Claudia Sheinbaum exige renuncias a funcionarios por elecciones 2027

La política mexicana ya huele a elecciones... aunque falte más de un año.

En un mensaje directo y sin rodeos, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una advertencia clara a quienes tienen aspiraciones políticas rumbo a 2027: si quieren competir, deben dejar el cargo desde ahora.

Una regla simple: no se puede ser juez y parte

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum puso sobre la mesa un principio básico pero contundente: no es válido hacer campaña mientras se ocupa un cargo público.

La mandataria fue tajante al señalar que cualquier funcionario que aspire a una candidatura debe renunciar de inmediato, incluso cuando el proceso electoral formal aún no comienza.

¿La razón? Evitar lo que en la política mexicana se ha vuelto cada vez más común: las campañas anticipadas disfrazadas de trabajo institucional.

Elecciones 2027: la elección que ya empezó

Aunque oficialmente las campañas arrancan meses después, la realidad política es otra. Las elecciones intermedias de 2027 renovarán:

- La Cámara de Diputados

- 17 gubernaturas

- Congresos locales y ayuntamientos

Y con tanto en juego, los movimientos ya comenzaron.

Sheinbaum incluso reconoció que "ya hay mucha gente tomando decisiones", en referencia a políticos que están pidiendo licencia o preparando su salida del cargo para competir.

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Primeras consecuencias: renuncias y movimientos

El llamado no quedó solo en palabras. En cuestión de días, comenzaron a verse efectos reales:

- Funcionarios y legisladores han solicitado licencia

- Figuras dentro de Morena ya se están posicionando

- Se intensifican las disputas internas por candidaturas

Un ejemplo es el caso de la senadora Andrea Chávez, quien dejó su cargo para perfilarse rumbo a la gubernatura de Chihuahua.

Y no es la única: otras figuras también están reorganizando su futuro político.

Control o estrategia política

La decisión de Sheinbaum tiene dos lecturas:

1. Legalidad y equidad electoral: Busca evitar ventajas indebidas de quienes usan recursos públicos para posicionarse.

2. Control del proceso interno: También funciona como un filtro: quien quiera competir, debe comprometerse al 100%.

En otras palabras, no hay espacio para medias tintas.

El mensaje de fondo

Más allá de la instrucción puntual, el mensaje es político: La carrera por 2027 ya empezó y quien no se defina ahora, se queda atrás.

La presidenta está marcando el ritmo de la contienda... incluso antes de que oficialmente comience.