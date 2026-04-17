Cintalapa: Ana Luisa lucha por su vida tras ataque de pareja

En el municipio de Cintalapa, Chiapas, un caso de violencia extrema ha sacudido a la opinión pública y encendido la exigencia de justicia. Lo que comenzó como una discusión de pareja terminó en un ataque brutal que hoy mantiene a todo un estado en alerta.

Una agresión que marcó a una comunidad

El pasado 13 de abril, Ana Luisa —una joven madre— fue víctima de un ataque con arma blanca presuntamente cometido por su pareja, Pablo Ruiz Córdova. La agresión fue tan violenta que le provocó lesiones graves en la cabeza y la amputación de ambas manos.

Tras el ataque, la mujer fue trasladada de emergencia a un hospital y posteriormente a la capital del estado, donde permanece bajo atención médica especializada luchando por su vida.

El agresor, prófugo... y con recompensa

Después de la agresión, el presunto responsable huyó del lugar, internándose en zonas cercanas al municipio. Desde entonces, permanece prófugo.

Ante la gravedad del caso, la Fiscalía General del Estado de Chiapas emitió una ficha de búsqueda y ofreció una recompensa de 500 mil pesos a quien proporcione información útil para localizarlo.

Las autoridades han asegurado que cualquier dato será tratado de forma confidencial, mientras continúan los operativos para dar con su paradero.

Un historial de violencia ignorado

Familiares de la víctima han señalado que este no fue un hecho aislado. De acuerdo con sus testimonios, el agresor ya tenía antecedentes de violencia y existía incluso una orden de restricción en su contra.

Sin embargo, las agresiones continuaron hasta llegar a este desenlace, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas de protección.

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Indignación y exigencia de justicia

El caso no solo ha impactado por su brutalidad, sino también por la respuesta social que ha provocado. En Cintalapa, colectivos feministas, familiares y ciudadanos han salido a las calles para exigir justicia y que el caso sea tratado como tentativa de feminicidio.

Las protestas reflejan un hartazgo acumulado frente a la violencia de género y la impunidad.

Lo que podría enfrentar el agresor

De ser detenido, Pablo Ruiz podría enfrentar cargos por tentativa de feminicidio, delito que en Chiapas puede implicar penas de hasta 50 años de prisión o incluso más si se agravan las acusaciones.

Más que un caso: un llamado urgente

Más allá de la recompensa y la búsqueda, este caso pone sobre la mesa una realidad incómoda: la violencia que muchas mujeres viven antes de que ocurra una tragedia.

Las preguntas siguen abiertas:

¿Qué falló en la protección previa?

¿Cuántas señales se ignoraron?

¿Cuántos casos más necesitan llegar al límite para ser atendidos?

Mientras tanto, en Chiapas, una mujer lucha por sobrevivir... y una sociedad entera exige que este caso no quede impune.