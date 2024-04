Maestros de la CNTE tachan a AMLO de "moderado" y "fresa"

Este pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero ahora en la conferencia matutina, AMLO señalo que los maestros lo tacharon de "moderado" y "fresa".

El presidente señaló que en su reunión, los maestros le reclamaron por no haber cancelado las reformas de los expresidentes Zedillo y Calderón.

"Acabo de tener una reunión, con los compañeros y compañeras de la CNTE. ¿Qué me reclaman? ¿Qué me reclaman? Que soy moderado, un fresa, porque no cancelé las dos reformas que afectan a los trabajadores en lo que tiene que ver con pensiones, que me quedé corto, que no se canceló la ley Zedillo ni la ley Calderón, entonces eso es lo que me reclaman.

"Entonces yo les explico: bueno, qué hicimos, pues esto, compensarlo de otra manera para entonces si, no llevar a cabo una reforma radical, porque imagínense aún cobrando esas comisiones ¿Cuánto ganan?", dijo en La Mañanera.

López Obrador se reunió con los integrantes de la CNTE el 15 de abril pasado en Palacio Nacional, al mismo tiempo en que los maestros realizaron un paro nacional de 24 horas en al menos 25 estados, para exigir respeto absoluto al movimiento magisterial democrático, la abrogación de la reforma educativa actual y una revisión de la Ley del ISSSTE de 2007, así como medidas significativas para mejorar las condiciones laborales.