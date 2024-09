Mamá de Kim pide entre lágrimas que no señalen a su hijo: 'con el niño no'

La mamá de la niña Kim, mandó un fuerte mensaje a todas aquellas personas que la señalan y critican.

En una reciente entrevista que se ha viralizado en redes sociales, la mujer refirió que su hijo también está siendo víctima de ataques y por eso no ha ido a la escuela.

"La gente me está cuestionando porque no saco cámaras, señores no me interesa estar sacando cada cosa, me interesa que se haga justicia, por eso me estoy callando, por eso no saco pruebas y por eso me les he puesto de tapate para que me pisoteen.

"Pero les voy a pedir que con el niño no, por favor, porque el niño ni a la prepa va, el niño no sale de la casa, está encerrado, porque lo están señalando", se le escucha decir entre lágrimas.

La madre afectada señaló que ella no tiene pareja, sin embargo, acusan a su hijo de abusar de la menor.

"Me lo están señale y señale y señale. No me quiero meter a las redes sociales. Me están señalando a mi cuando lo único que hice fue levantar la voz para que ayudaran a la niña".

Dulce señaló que ella jamás se retractó de lo que dijo pues le cree a su hija, quien hizo señalamiento en contra de dos docentes en un kínder de Mexicali.

Maestro acusado de abusar de niña en kínder de Mexicali exige justicia

Uno de los maestros que fue acusado de abusar de una niña de tres años en un kínder de Mexicali, Baja California, pidió esclarecer el caso y se dijo inocente.

"Exijo a las autoridades competentes que ya den un dictamen médico, que den un dictamen psicológico que muestren las cámaras porque yo necesito demostrar mi inocencia.

"Yo estoy muy mal y necesito justicia, la exijo ya", se le escucha decir al docente en entrevista con medios nacionales.

El profesor refiere que no se le ha citado a declarar por lo que pide que se le informe el por qué lo están acusando.

<amp-ad width="300" height="1" type="teads" data-pid="136343" layout="responsive" i-amphtml-layout="responsive" data-amp-slot-index="4" data-block-on-consent="default"></amp-ad>