Mañanera de AMLO: "Quién es quién de las mentiras" y cárteles en México

México.- AMLO realizó la conferencia mañanera de este viernes 2 de julio en Palacio Nacional.

La conferencia de este día duro poco más de una hora debido a que se tenía que ir por una gira en Sonora. AMLO no tocó muchos temas, pero entre los que mencionó fue la encuesta que hizo su gobierno a tres años de haber ganado las elecciones y respondió a las críticas del "Quién es quién de las mentiras".

Mañanera: AMLO reitera que no se han creado nuevos cárteles en su gobierno

Como lo dijo ayer en su tercer informe de gobierno a tres años del triunfo del 1 de julio de 2018, AMLO reiteró que durante su gobierno se hayan creado nuevos cárteles del narcotráfico.

Mencionó que los actuales cárteles del narco son heredaros, porque en anteriores gobiernos se abandonó a la sociedad y se creó asociación entre los gobiernos y delincuentes. AMLO aceptó que hay más de tres cárteles en México, pero están intentando solucionar el problema, especialmente con la atención a jóvenes.

"Sí, cómo no (hay más de tres cárteles del narco) y tampoco es de que hay Estado y se los puedo demostrar". AMLO

Mañanera: AMLO comenta que le gusta el corrido "Un puño de tierra"

AMLO comentó que le gusta el corrido "Un puño de tierra" de Antonio Aguilar. Esto porque mencionó que en el régimen "neoliberal" solo les interesaba lo material, el "lujo barato". Él, al contrario, no le interesa.

"Me gusta ese corrido de "Un puño de tierra". Ni modo que detrás del funeral vengan... con mudanzas para dejarnos ahí las alhajas, lo carros. Nada, nada hay que llevarse; la satisfacción de haber actuado como mujeres, como hombres buenos". AMLO

Mañanera: AMLO culpa a monopolios por aumento al precio del gas

AMLO aceptó que el gas ha tenido un incremento de precio, pero aseguró que esto se debe a los monopolios. Dijo que el aumento al gas es especialmente en CDMX y este es porque empresa tienen el control y hasta dominan colonias. AMLO dijo que este próximo martes tendrá una reunión para tratar este tema, y si es posible, impondrá un precio máximo del gas que "no les va a gustar a los tecnócratas".

"Sobre todo ha aumentado más el gas aquí en la Ciudad y es porque existen monopolio que controlan el gas y son redes de distribución que dominan hasta en las colonias". AMLO

Mañanera: AMLO dice que críticas al "Quién es quién de las mentiras" es porque quieren el "monopolio de la verdad"

Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió reconsiderar el "Quién es quién en las mentiras" de los medios de comunicación, AMLO defendió su "diálogo circular". AMLO dijo que hay personas que quiere tener "el monopolio de la verdad", lo que es antidemocrático. Agregó que tiene derecho a defenderse de las "calumnias" de los medios.

"Los medios de información convencionales pontifican, tienen la verdad absoluta, nadie puede replicarles, no hay libertad. Sería incorrecto que no se replicara algo que no tiene fundamento". AMLO

Mañanera: AMLO dice que encuesta la realizó Segob a mil 500 personas

AMLO dio algunos detalles de la encuesta que presentó ayer durante el informe a tres años de su triunfo electoral del 1 de julio de 2018. Dijo que la encuesta telefónica estuvo a cargo de "técnicos nuevos especialistas" de la Secretaría de Gobernación (Segob), quienes sondearon a entre mil 500 y mil 600 personas. AMLO aseguró que la encuesta "no está cuchareada" y es un buen indicador de la percepción de su gobierno.

"Es un buen indicador de lo que la gente está pensando... Estadísticamente es buena proyección". AMLO