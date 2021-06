Mañanera: "Rechacé perseguir a políticos penalmente": Andrés Manuel López Obrador

Nación

Gente de todos los partidos políticos, incluido Morena, vino a Palacio Nacional a solicitarme perseguir penalmente a todos aquellos aspirantes a un puesto de elección popular que contaban con una investigación abierta en su contra y mi respuesta fue no", aseguró ayer.

Reiteró que su gobierno no se usará para descalificar a nadie y negó ordenar perseguir al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sino que autoridades de EU fueron quienes requirieron a su gobierno información financiera sobre el panista.

Lo que querían era que descontáramos, así como lo hacían los conservadores, que antes de la elección se descalificara". Fue el caso, dijo, de los aspirantes en Campeche, Nuevo León y San Luis Potosí.

"PARTIDOS ME PIDIERON PERSEGUIR CANDIDATOS"

Previo a la contienda electoral, "gente de todos los partidos políticos, incluido Morena, vino a Palacio Nacional a solicitarme perseguir penalmente a todos aquellos aspirantes a un puesto de elección popular que contaban con una investigación abierta en su contra y mi respuesta fue no", aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Incluso, reclamó el Presidente, se llegó a decir que "di la orden de perseguir" al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuando fueron las autoridades de los Estados Unidos de América las que requirieron al gobierno de la República información sobre los movimientos financieros del político del Partido Acción Nacional (PAN), agregó este martes en su conferencia matutina y deslindarse de activar las indagatorias contra Cabeza de Vaca.

Dijimos que no se utilizará al gobierno para descalificar a nadie y, en efecto, vinieron a plantearme antes de la elección que se le diera curso a investigaciones en contra de candidatos y plantee de que no, que presentaran sus denuncias ante la Fiscalía y yo no digo mentiras porque lo que querían era que descontáramos, así como lo hacían los conservadores, que antes de la elección se descalificara, esto me lo vinieron a plantear de varios estados, de todos, y de todos los partidos. Para que quede claro, me plantearon de Campeche, de Nuevo León, me lo plantearon de San Luis Potosí, de los que me acuerdo, de todos y dije no porque no somos iguales, que el fiscal resuelva", aseveró el Presidente.

En el caso específico del gobernador de Tamaulipas, puntualizó que si bien no tuvo nada que ver en las acciones legales que se iniciaron en contra del panista, tampoco "soy tapadera de nadie".

En el caso de Tamaulipas, que llegaron a pensar que era una orden de persecución de parte del presidente, no, ésa fue una denuncia de la fiscalía, ya cuando sale la denuncia de la fiscalía y se conocen de solicitudes del gobierno estadunidense de investigación al señor Cabeza de Vaca, pues ya se da a conocer porque tampoco vamos quedar como tapaderas", indicó el presidente López Obrador.

Estimó que "molesta mucho" a los mexicanos que se detenga a personajes en el vecino país del norte y aquí las autoridades no hacen lo propio. Recalcó que no se persigue a nadie ni se busca venganza debido a que su propósito es hacer historia y "quedarle bien al pueblo y no necesitamos actos espectaculares", concluyó el mandatario federal.