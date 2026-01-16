Marcelo Ebrard afirma haber gestionado la gira de BTS en México para 2026

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que fue parte clave para que BTS incluyera a México en su gira mundial de 2026. El funcionario difundió un video en su cuenta de TikTok en el que se le observa conversando con Kim Seok-Jin, integrante del grupo surcoreano, a quien invita directamente a presentarse en territorio mexicano.

¿Cómo ocurrió la invitación a BTS?

Durante el encuentro, Ebrard resaltó la dimensión del público mexicano y expresó su confianza en lograr la visita del grupo. En el video, el funcionario menciona que México cuenta con una población de 130 millones de personas y afirma que el país espera con entusiasmo a la banda. En respuesta, Jin señala que BTS acudirá a México el próximo año.

Días después, la agrupación confirmó oficialmente que México será una de las paradas de su gira mundial 2026. Según el anuncio, BTS ofrecerá tres conciertos los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en la Ciudad de México. Entre las sedes consideradas se encuentra el Estadio GNP, aunque la promotora aún no ha confirmado de manera definitiva el recinto.

Detalles sobre la venta de boletos

La noticia generó reacciones inmediatas entre los seguidores del grupo, conocidos como ARMY, quienes comenzaron a prepararse para la venta de boletos. De acuerdo con información difundida por Weverse, la preventa exclusiva para miembros ARMY se realizará los días 22 y 23 de enero. Para acceder, será necesario contar con una membresía activa, registrarse previamente y vincular la cuenta de ARMY con Ticketmaster utilizando el mismo correo electrónico y el número de membresía correspondiente.

Marcelo Ebrard, quien ha manifestado en distintas ocasiones su interés por el K-pop, visitó recientemente Corea del Sur para participar en foros internacionales. El video con Jin fue compartido como parte de su actividad en redes sociales.

Confirmación de fechas y sedes

Las sedes definitivas y la distribución de boletos por ciudad serán anunciadas oficialmente en los próximos días.