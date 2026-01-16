Otmane Khalladi, buscado por el FBI, es capturado en Quintana Roo

Harfuch informa detención de Otmane Khalladi, buscado por el FBI

Captura en Playa del Carmen a Otmane Khalladi, señalado de estafar a pensionados en Estados Unidos

Omar García Harfuch confirmó la detención de Otmane Khalladi, fugitivo buscado por el FBI; ingresó al país con una identidad falsa.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en conjunto con la FGR y Semar, detuvieron en Quintana Roo a Otmane Khalladi el 16 de enero.

Detienen en Playa del Carmen Otmane Khalladi buscado por el FBI

Otmane Khalladi -de 32 años de edad- cuenta con una orden de arresto en Estados Unidos por los delitos:

Fraude electrónico

Blanqueo de capitales

Por no comparecer ante una corte de Estados Unidos

Gracias al intercambio de información entre autoridades mexicanas y el FBI, se localizó a Otmane Khalladi en Playa del Carmen.

Otmane Khalladi ingresó a México con una identidad falsa para evadir a las autoridades.

Gracias a labores de inteligencia e investigación, así como la vigilancia en calles de Playa del Carmen, agentes identificaron a una persona que coincidía con la descripción del prófugo.

Tras corroborar su identidad, elementos de distintas instancias de justicia procedieron a la detención de Otmane Khalladi.

Durante la detención, se leyeron los derechos de Otmane Khalladi y fue presentado ante la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM).

Otmane Khalladi es buscado por estafar con millones a personas de la tercera edad

El detenido continuará con el protocolo establecido para ser deportado a Estados Unidos, bajo el marco de los mecanismos de cooperación internacional.

Otmane Khalladi está relacionado con una red criminal transnacional

Otmane Khalladi está relacionado con una red criminal transnacional que estafó por más de 21 millones de pesos a personas pensionadas de la tercera edad en Estados Unidos.

El hombre tiene un proceso pendiente en Vermont, Estados Unidos, por una investigación que lo relaciona con una red de estafadores que operaban desde Canadá.

Otmane Khalladi realizó acciones fraudulentas entre 2021 y 2024, afectando a personas de la tercera edad de más de 40 entidades de Estados Unidos.

En octubre de 2022, autoridades concedieron libertad condicional a Otmane Khalladi y vivía en Miami, de donde posteriormente huyó.