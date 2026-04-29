El peso mexicano se deprecia a 19.82 por dólar este miércoles

CIUDAD DE MÉXICO — El peso mexicano registró un retroceso frente al dólar estadounidense durante la jornada de este miércoles 29 de abril, cotizando en 19.82 unidades por billete verde. Esta depreciación se produce en un contexto de cautela en los mercados financieros antes del inicio del mes de mayo.

De acuerdo con datos del mercado cambiario, la moneda mexicana mostró una pérdida de valor respecto a las jornadas previas, influenciada por la expectativa de los inversionistas sobre los próximos movimientos en las tasas de interés y el comportamiento de la economía global.

Cotización en ventanillas bancarias

El valor de la divisa varía dependiendo de la institución financiera. A continuación, se detalla el precio de compra y venta en los principales bancos del país para este miércoles:

Banco Azteca: Compra en 18.70 y venta en 20.15 pesos.

BBVA México: Compra en 18.75 y venta en 19.89 pesos.

Citibanamex: Compra en 19.12 y venta en 20.21 pesos.

Banorte: Compra en 18.55 y venta en 19.95 pesos.

Factores de presión

Analistas financieros señalan que el peso mexicano se encuentra bajo presión debido a la fortaleza del dólar a nivel internacional. La incertidumbre sobre la inflación y las políticas monetarias de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha llevado a los inversionistas a buscar refugio en la moneda estadounidense, afectando a divisas de mercados emergentes como la de México.

A pesar de este cierre de mes con tendencia a la baja, el tipo de cambio oficial publicado por el Banco de México (Banxico) en el Diario Oficial de la Federación se mantiene como la referencia principal para obligaciones de pago, situándose ligeramente por debajo de las 20 unidades, aunque la volatilidad persiste en las operaciones de menudeo.