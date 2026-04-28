Capturan al "Güero Conta", pieza clave en las finanzas del CJNG

Autoridades federales informaron la detención de César Alejandro N, alias el "Güero Conta", señalado como operador financiero de Audias Flores Silva, conocido como el "Jardinero", líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El anuncio fue realizado por Omar García Harfuch, poco después de confirmarse la captura del propio "Jardinero", identificado como uno de los posibles relevos dentro de la estructura del grupo criminal.

La detención en Zapopan

La aprehensión del "Güero Conta" se llevó a cabo en Zapopan mediante un operativo coordinado por fuerzas especiales del Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, con apoyo de helicópteros y aeronaves.

De acuerdo con las autoridades, el detenido fungía como el principal encargado de las finanzas del grupo, realizando operaciones de lavado de dinero para la adquisición de armamento, propiedades, embarcaciones y aeronaves. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, estos medios eran utilizados para el traslado de drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

Impacto en la estructura del CJNG

Al momento de su captura, se le aseguraron sustancias ilícitas, armas y un vehículo. La detención, junto con la del "Jardinero", ha sido considerada como un golpe relevante contra la estructura delictiva del CJNG.