Marcelo Ebrard pide cuidado para viajar a Qatar 2022

Después de que la selección mexicana logró su pase a la copa del mundo Qatar 2022, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, desde Qatar pidió a los mexicanos mediante un video respetar y tener cuidado por las reglas que se deben seguir en el país musulmán.

Felicitaciones a nuestra!!! Ya listos para recibir a la afición mexicana en Qatar. Todos los preparativos en curso. pic.twitter.com/dRcrT4EL8h — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 31, 2022

"Vamos a tener aquí muchos aficionados y aficionadas de México, miren este estadio. Todo está diseñado para la acústica, para la distancia, tienen todos los equipos más modernos, probablemente sea el equipo más moderno del mundo", comenzó a decir Ebrard en el video.

"Vamos a establecer un equipo especial, lo primero que hay que hacer es tratar de registrarse por favor, porque luego no sabemos si están o no están, cuántos están, es un registro electrónico; segundo hay que tener cuidado con qué se puede hacer y que no se puede hacer en este país porque hay muchas reglas que debemos observar, que debemos tener presentes"

El canciller previamente había realizado un viaje a medio oriente con la intención de mejorar las relaciones internacionales de México.