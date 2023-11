Marcelo Ebrard se queda en Morena

El dia de hoy, el excanciller de Relaciones Exteriores, dio a conocer por medio de una conferencia de prensa que estuvo en vivo en su página de Facebook, que este se mantendrá en el partido Morena, pero buscará un "barrido" del partido.

En la página del facebook de Ebrard, este tuvo un en vivo, donde dio a conocer que el partido decidió darle la razón a Ebrard, afirmando que dentro del proceso interno hubo varias irregularidades, los cuales serían sancionados.

"Yo les ofrecí el siguiente nivel en la Cuarta Transformación, y no me voy a desdecir. No voy a cambiar de partido. Yo milito en esta Cuarta Transformación, y no voy a cambiar mi forma de pensar", adelantó.

A pesar de lo afirmado por el partido, la decisión de convertir a Claudia Sheinbaum como la candidata del partido, no será levantada, pues según señala el documento entregado a Ebrard, no se tenían los recursos para volver a hacer esta votación.

"En vez de que nos saquen, que nos den nuestro papel en lo que hemos construido. Es un entendimiento con Claudia", destacó.

Marcelo Ebrard dijo que este ya estuvo en pláticas con Claudia Sheinbaum y continuar en el partido, aunque admitió que este no a tenido contacto con Mario Delgado. Asimismo, el ex canciller agradeció a Movimiento Ciudadano por su oferta.

Ebrard aprovechó su conferencia para atacar a los dirigentes del partido por las irregularidades que existen dentro de Morena.

El regreso de Marcelo Ebrard llega en un momento de inestabilidad para el partido, pues con las recientes elecciones internas, Omar García Harfuch, el candidato de Claudia Sheinbaum para tomar el poder de la Ciudad de México, perdió ante Clara Brugada. Asimismo, Sheinbaum llega de eventos públicos donde a sido abucheada.