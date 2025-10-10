María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, sin respuesta de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum evita pronunciarse sobre el Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado. Tras anunciarse que la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, de 58 años de edad, ganó el Premio Nobel de la Paz 2025, Claudia Sheinbaum no se pronunció al respecto.

Durante su conferencia en la Mañanera, Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, evitó pronunciarse sobre el Premio Nobel de la Paz 2025 de María Corina y se limitó a dar un breve comentario.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el Premio Nobel de la Paz 2025 de María Corina Machado?

María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025 tras su lucha contra el régimen venezolano; sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó pronunciarse al respecto: "Nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y autodeterminación de los pueblos, no solo por convicción, sino porque así lo establece la Constitución, y me quedaría hasta ahí en el comentario".

Este breve comentario sobre el reconocimiento hacia María Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz 2025 lo realizó Claudia Sheinbaum tras ser cuestionada sobre su opinión después de que la opositora de derecha ganara la presea a Donald Trump. Además, no ha titubeado en resistir a la militarización de su país y ha mantenido firme su apoyo para una transición pacífica al verse obligada a vivir en clandestinidad.

Pese a tener amenazas en su contra que atentan contra su vida, ella ha permanecido en Venezuela, lo cual ha inspirado a millones de personas en contra del Partido Socialista Unido de Venezuela.