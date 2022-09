María Elena Ríos exige que la FGR maneje su caso

La saxofonista y activista oaxaqueña, María Elena Ríos, pidió en una conferencia de prensa que la Fiscalía General de la República que maneje su caso, tal y como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al gobierno que se hiciera.

En el evento que tomó parte en la Cámara de Diputados, la saxofonista que en el 2019, fue atacada con ácido, exigió a al partido oficialista que se haga justicia por su caso.

Aseguró que a pesar de su discurso de ayudar a la gente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está encerrado en su "palacio de rey": "¿Eso es el cambio? ¿Se quejan de Calderón en serio? ¿Cuál es el cambio? Porque a mí su Cuarta Transformación no me ha tocado, me tocó el ácido".

Pues hay que recordar que fue el 9 de septiembre del 2019 cuando un par de hombres le arrojaron una sustancia corrosiva que penetró en su piel dejándole severas quemaduras a sus 26 años. Detrás del ataque estaría su expareja sentimental, Juan Antonio Vera Hernández, quien se encuentra prófugo de la justicia.