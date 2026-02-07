Marilyn Cote enfrenta nuevos cargos por usurpación de funciones en Puebla

PUEBLA, México (AP) — La situación jurídica de Marilyn Cote se agrava tras confirmarse dos nuevas vinculaciones a proceso en el estado de Puebla. La mujer, quien se hacía pasar por una destacada psiquiatra y experta en neurociencias sin contar con los títulos ni cédulas profesionales requeridas, enfrenta ahora cargos adicionales por usurpación de funciones y falsificación de documentos oficiales.

Un juez de control determinó que existen elementos probatorios suficientes para proceder legalmente por estos nuevos casos, los cuales se suman a las denuncias previas interpuestas por pacientes que aseguran haber recibido diagnósticos erróneos y recetas de medicamentos controlados por parte de la imputada.

La Fiscalía de Puebla confirma nuevos cargos contra Marilyn Cote por usurpación de funciones.

La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ha revelado que Cote operaba una clínica de salud mental donde exhibía títulos presuntamente expedidos por universidades internacionales de prestigio. Sin embargo, tras las verificaciones correspondientes con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y autoridades sanitarias, se confirmó que carece de la formación académica necesaria para ejercer la medicina o la psiquiatría.

El escándalo de Marilyn Cote cobró relevancia nacional debido a la peligrosidad de sus actos, ya que prescribía fármacos de uso psiquiátrico altamente regulados. "No se trata solo de un engaño administrativo, sino de un riesgo latente a la salud pública y a la integridad física de las personas", señalaron representantes de las asociaciones médicas que impulsan las denuncias.

Pacientes afectados por Marilyn Cote se presentan ante las autoridades tras el escándalo.

Durante la audiencia, se ratificaron las medidas cautelares que mantienen a la acusada bajo vigilancia judicial para evitar el riesgo de fuga. Las nuevas vinculaciones corresponden a denuncias recientes de víctimas que, tras la exposición del caso en redes sociales y medios de comunicación, decidieron presentarse ante las autoridades para declarar sobre las secuelas sufridas bajo su tratamiento.

La defensa de la señalada ha intentado desestimar los cargos alegando errores en el debido proceso; no obstante, la Fiscalía ha integrado expedientes que incluyen testimonios de pacientes, recetas con cédulas falsas y la clausura oficial del establecimiento donde operaba.

Las autoridades sanitarias refuerzan inspecciones a clínicas tras el caso de Marilyn Cote.

El caso de Marilyn Cote ha encendido las alarmas sobre la regulación de consultorios privados en México. Las autoridades sanitarias han anunciado un reforzamiento en las inspecciones a clínicas de psicología y psiquiatría para garantizar que todo el personal cuente con las certificaciones vigentes, buscando prevenir que situaciones de usurpación de funciones se repitan en el sistema de salud.