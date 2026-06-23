Marina del Pilar Ávila aclara audio filtrado en Baja California

TIJUANA, México — La gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, admitió públicamente este martes la autenticidad de un material de audio filtrado recientemente en plataformas digitales en el que se escucha su voz; sin embargo, rechazó de manera categórica que el contenido de la grabación implique la existencia de pactos ilegales o negociaciones "en lo oscurito" con actores políticos o empresariales.

¿Qué declaró Marina del Pilar Ávila sobre el audio filtrado?

Durante un encuentro con medios de comunicación en el marco de sus actividades institucionales, la mandataria estatal abordó de forma directa la controversia mediática generada por la difusión del archivo sonoro. Ávila Olmeda argumentó que sus expresiones fueron sacadas de contexto mediante una edición selectiva, asegurando que los temas tratados en la conversación privada corresponden a gestiones ordinarias de gobierno y no a acuerdos que vulneren la legalidad o el patrimonio de la entidad.

Reacciones de la gobernadora ante las acusaciones

La gobernadora de Baja California enfatizó que su administración se ha conducido bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, por lo que desestimó las acusaciones formuladas por bloques de la oposición que exigen una investigación formal sobre el caso. La jefa del Ejecutivo estatal atribuyó la filtración del material a una campaña de desprestigio político orientada a desestabilizar su gestión y restar legitimidad a las acciones de su gobierno en la región fronteriza.

Ante los cuestionamientos sobre posibles repercusiones jurídicas, la mandataria reiteró que las puertas de las dependencias estatales permanecen abiertas a cualquier proceso de fiscalización y que continuará enfocada en el cumplimiento de su agenda de infraestructura y bienestar social para los ciudadanos de Baja California, dando por zanjada la polémica desde el ámbito del Poder Ejecutivo local.