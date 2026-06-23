Claudia Sheinbaum invita al pato Merlín a la mañanera en CDMX

Claudia Sheinbaum destacó al pato Merlín asegurando que fue un fenómeno viral del Mundial 2026 que ocurrió 'solo en México'.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este 19 de junio al pato Merlín, el animal que se convirtió en sensación en redes sociales y calles de la CDMX durante el Mundial 2026. La mandataria resaltó la calidez, alegría e ingenio del pueblo mexicano que representa este peculiar aficionado.

'Se volvió viral una mascota que no estaba contemplada. Merlín se volvió famosísimo, ¡muchas felicidades! Carla y el niño son los que cuidan a Merlín. Solo en México.'

Claudia Sheinbaum

Merlín, el pato pekinés de dos años propiedad de la vendedora Carla Gómez y su familia, pasea por la CDMX con la camiseta de la Selección Mexicana, y quien acompaña a sus dueños en la venta de aguas frescas y ha generado multitudes en lugares como Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

En redes sociales, los videos del pato Merlín y de sus caminatas han acumulado millones de vistas, posicionándolo como la mascota no oficial del Mundial 2026 y de la afición tricolor.

'Miren este tema del pato Merlín que puede parecer algo menor. La voy a invitar, Carla se llama ¿no? A que traiga a Merlín aquí a la Mañanera. Habla de cómo somos los mexicanos. Ayer estaba viendo una foto de patos con camisetas de las distintas ligas de Canadá que ya se venden, entonces es un símbolo pequeñito de nuestra cultura, de cómo somos y además estás opiniones. No hay mejor propaganda que la de boca en boca.'

Claudia Sheinbaum

Cabe mencionar que la fama del pato Merlín explotó tras el debut de México en el Mundial 2026, el cual va vestido con la playera del Tri, Merlín encarna el espíritu festivo y creativo de los mexicanos, atrayendo atención incluso de marcas internacionales y convirtiéndose en un amuleto viral.

Es por eso que Claudia Sheinbaum celebró este tipo de expresiones populares como ocurrió con el pato Merlín que fortalecen el ambiente de unidad y diversión alrededor del fútbol.

El fenómeno del pato Merlín refleja cómo los aficionados mexicanos transforman cualquier elemento en un ícono de apoyo a la Selección Mexicana mientras el Mundial avanza, en donde este pato doméstico sigue robándose reflectores y demostrando que la pasión por México no tiene límites.