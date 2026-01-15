Magistrados analizan recurso de Mario Marín para regresar a prisión domiciliaria

Mario Marín permanece recluido mientras magistrados analizan los recursos presentados por su defensa en el caso de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

El exgobernador de Puebla, Mario Marín, detenido desde 2021 por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, solicitó a magistrados federales con sede en Quintana Roo que se emita sentencia en los procesos judiciales que enfrenta, como parte de una estrategia legal orientada a abandonar el penal de máxima seguridad del Altiplano y regresar al régimen de prisión domiciliaria.

A casi un año de haber sido reingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, la defensa del exmandatario presentó diversos escritos ante los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo, con el objetivo de que se resuelvan los recursos pendientes.

Defensa de Mario Marín impulsa resolución de amparos relacionados con medidas cautelares

De acuerdo con acuerdos judiciales publicados el pasado 12 de enero, a los que tuvo acceso la revista Proceso, los abogados de Mario Marín solicitaron que se dicte sentencia en cuatro amparos en revisión, todos relacionados con la petición de modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por la de prisión domiciliaria.

Los recursos forman parte de una estrategia legal para revertir el reingreso del exgobernador al penal de máxima seguridad, donde permanece desde abril de 2025.

Magistrados argumentan complejidad del caso y justifican retrasos

En respuesta a las solicitudes de la defensa, los magistrados federales señalaron que la tardanza en la emisión de las sentencias obedece a la complejidad del proceso penal que enfrenta Mario Marín, así como a la carga de trabajo que impera en el tribunal.

Asimismo, destacaron que los delitos que se imputan al exgobernador son de alta gravedad y que existen registros documentales relacionados con su comportamiento en otros centros penitenciarios.

"Atendiendo a las elevadas cargas de trabajo diarias que imperan en este tribunal colegiado, la emisión de la sentencia será efectuada a la brevedad posible", se lee en uno de los acuerdos judiciales citados.

Algunos de los magistrados que integran el tribunal provienen de la pasada elección judicial, de acuerdo con la información disponible en los documentos consultados.

Reingreso de Mario Marín al Altiplano tras revocación de prisión domiciliaria

Mario Marín fue reingresado al penal del Altiplano en abril de 2025, luego de que el Tribunal Colegiado de Apelación de Quintana Roo, a solicitud de la periodista Lydia Cacho, revocara el beneficio de prisión domiciliaria del que gozaba desde 2024.

Dicho beneficio había sido concedido por la entonces jueza federal de Cancún, Angélica Ortuño Suárez. En su momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador calificó la resolución como "un sabadazo".

Al revocar la medida, los magistrados argumentaron la existencia de riesgo de fuga y un posible peligro para la víctima, razones por las que determinaron que el exgobernador debía continuar su proceso en reclusión.

Mario Marín enfrenta un proceso penal por tortura contra la periodista Lydia Cacho

Mario Marín enfrenta un proceso penal por el delito de tortura, en agravio de Lydia Cacho, periodista y defensora de derechos humanos. Los hechos se remontan al 16 de abril de 2005, cuando la comunicadora fue detenida por agentes de la policía judicial de las entonces procuradurías de justicia de Quintana Roo y Puebla.

La detención ocurrió a las afueras del Centro Integral de Atención de la Mujer, en Cancún, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de calumnia y difamación, acusaciones presentadas tras la publicación del libro Los demonios del Edén.

En dicha obra, Lydia Cacho documentó la existencia de una red de prostitución infantil en la que se involucró a empresarios y políticos, entre ellos Mario Marín, quien en ese momento se desempeñaba como gobernador de Puebla.

Denuncias de tortura durante el traslado a Puebla

Tras su detención, la periodista fue trasladada por carretera desde Cancún hasta Puebla, donde fue sometida a proceso penal. Durante ese traslado y su posterior detención, Lydia Cacho denunció haber sido víctima de diversos actos de tortura, presuntamente cometidos por autoridades bajo el mando del entonces gobernador poblano.

Estos hechos derivaron en investigaciones y resoluciones judiciales que, años después, llevaron a la detención de Mario Marín en 2021.

Antecedentes penitenciarios y señalamientos en Cancún

Tras su detención, Mario Marín fue internado en el penal de Cancún, donde permaneció hasta enero de 2023, cuando fue trasladado al Altiplano. Durante su estancia en el centro penitenciario de Quintana Roo, autoridades penitenciarias documentaron presuntas conductas que motivaron su traslado.

Informes de la Dirección General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Quintana Roo refieren que el exgobernador presuntamente amenazaba de manera constante a custodios del penal y ejercía influencia sobre otros internos, quienes se referían a él como "El Patrón".

En dichos reportes se señala que Marín alardeaba tener contactos políticos y recursos económicos, y que en una ocasión habría amenazado con provocar un motín, ofreciendo apoyo económico a algunos reclusos.

"¿Escucharon eso?, si yo quisiera en estos momentos les digo a ellos que armen un desorden, lo cual no los van a poder controlar con su poquito personal que tienen", se consigna en el testimonio de un custodio incluido en los informes penitenciarios.

Tras su traslado a Almoloya de Juárez, Mario Marín permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano. A través de los recursos legales presentados ante el Tribunal Colegiado, el exgobernador busca regresar a prisión domiciliaria mientras se resuelve su situación jurídica y se emite sentencia por los delitos que se le imputan.

Las autoridades judiciales indicaron que las resoluciones correspondientes se emitirán una vez que concluyan los análisis de los expedientes en revisión.