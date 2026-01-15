Reforma electoral de Claudia Sheinbaum genera debate sobre Ley Maduro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que la reforma electoral vaya a ser una "Ley Maduro" como algunos la están llamando.

Prioridades de la reforma electoral

Por ello, detalló algunas de las prioridades que la reforma electoral tiene y que se buscan sean plasmadas en el documento que se presentará ante el Congreso de la Unión.

Entre las prioridades que tiene la reforma electoral que fueron mencionadas por Claudia Sheinbaum están:

- Garantía de representación de la minoría

- Reducción de los gastos: INE, partidos políticos, OPLES

- Elección distinta para los plurinominales

- Mayor participación ciudadana en las decisiones del país

- Participación de los mexicanos en el exterior

- Número de regidores en los municipios

- Fuero de diputados y senadores

Por otra parte, aseguró "no hemos presentado la propuesta" advirtiendo que aún no puede tener calificación por servidores públicos ni ciudadanos porque aún no tienen ni el documento completo.

"En ese marco está la reforma y vamos a consolidarla para que ayude a fortalecer la democracia en México".

Rechazo a la calificación de Ley Maduro

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, calificó de "falso de toda falsedad" que estén buscando un "régimen autoritario" para México con la reforma electoral y lo que ha llevado se denomine "Ley Maduro".

"Nadie puede decir que vamos al autoritarismo porque México es un país democrático. No queremos que Morena sea el único partido, no".

Claudia Sheinbaum asegura que la reforma electoral tendrá la aprobación de México. La presidenta de México compartió los detalles que tendrá la reforma electoral y aseguró que se está analizando a fondo porque asegura será del agrado "de todos".

Claudia Sheinbaum dejó claro que la reforma electoral es un cambio que necesita el país y que se agradecerá porque además no se perderá la democracia "está garantizada."