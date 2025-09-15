Mauricio Fernández Garza solicita licencia por motivos de salud

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN – El alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, ha solicitado una licencia temporal a su cargo para atender un tratamiento médico. Esta decisión, la cual marca una pausa en su cuarta administración al frente del considerado municipio más rico de Latinoamérica, se debe a problemas de salud relacionados con el regreso de su cáncer.

El alcalde de San Pedro, que ha batallado contra un mesotelioma en el pulmón que ha reaparecido por tercera vez, estará ausente desde el 16 de septiembre hasta el 28 de septiembre. Aunque la licencia es temporal, se espera que el 29 de septiembre regrese para presentar su primer informe de gobierno y, posteriormente, el 30 de septiembre, anuncie su renuncia oficial. La renuncia, para ser efectiva a partir del 1 de octubre, deberá ser aprobada por el Cabildo y el Congreso de Nuevo León.

La noticia ha generado incertidumbre en la política local, ya que no se ha confirmado quién ocuparía el cargo. Aunque el artículo menciona que el secretario del Ayuntamiento, Mauricio Farah, podría ser un posible sustituto, la decisión final aún está pendiente. El gobernador de Nuevo León y otras figuras políticas se han mantenido al tanto de la situación de Mauricio Fernández, quien es una figura clave en la política estatal.

La salud de Mauricio Fernández es un tema de interés público, y esta licencia temporal pone de manifiesto el impacto que el tratamiento médico tiene en su agenda política. La solicitud de licencia y su posterior renuncia plantean un escenario de transición en el municipio de San Pedro Garza García. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aún no ha emitido una declaración oficial al respecto, aunque se espera que lo haga en los próximos días. El futuro político de San Pedro, considerado un bastión del Partido Acción Nacional (PAN), podría experimentar cambios significativos con la salida de Fernández de la alcaldía.