Megafarmacia del Bienestar ha surtido 67 folios: Birmex

El titular de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. (Birmex), Jens Pedro Lohmann, dio a conocer que la Megafarmacia del Bienestar ha surtido 67 folios sobre medicamentos y han sido entregados a los pacientes desde su inauguración.

En la conferencia matutina del presidente, Lohmann dio más números sobre el más reciente proyecto del estado, señalando que hasta el momento de han recibido 12 mil 541 llamadas telefónicas pero que apenas 6 mil 507 no tuvieron interacción, es decir que no el paciente no eligió una opción del menú o terminó la llamada.

De todas las llamadas aceptadas solo 587 fueron llamadas de seguimiento a folio, pues las otras 4 mil 69 no contaban con la información suficiente para seguir el trámite.

El titular de Birmex explicó que se atendieron un total de 523 folios, de los cuales 292 se encuentran en atención, en 164 el fármaco se encuentra en sitio y disponible y únicamente 67 fármacos ya fueron surtidos o entregados al paciente.

Todos los derechohabientes que acudan a consulta médica al IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar y que su receta no fue entregada completa, pueden solicitar a la Megafarmacia del Bienestar a surtir los medicamentos. Aquí te decimos cómo

En primera instancia, el paciente tendrá que llamar al numero, 55-95-00-09-11, donde se le preguntará a qué institución pertenece, IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar.

Después de confirman esta información, se comunicarán con un operador que solitaria:

Folio de la receta médica

CURP

Nombre completo

Celular

Correo electrónico

El folio de la receta aparece en la parte superior de la misma. El medicamento faltante será enviado en un plazo de 48 horas.