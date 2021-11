Menor desaparecida en Apodaca había contactado a una persona por Instagram

Los padres de Sara Marley Guzmán Mendoza, la buscan desde el pasado viernes pues creen que la menor se fue junto con una persona que contactó por Instagram.

La pequeña de 13 años de edad quien fue vista por última vez en la colonia Ebanos Norte en el municipio de Apodaca, salió de su casa luego de que sostuvo una discusión con su mamá, pues esta última le encontró mensajes los cuales consideró inapropiados.

Silvia Mendoza, madre de la menor mencionó que tras la pelea familiar la joven salió de su casa, por lo que salieron tras ella pero fue más rápida y logró prenderse.

"Tuvimos una discusión aquí con ella y pues se salió de la casa, tratamos de alcanzarla y nos venimos", mencionó.

Sara Marley salió desde el pasado viernes 26 de noviembre y hasta hoy lunes 29 de noviembre la familia no ha recibido noticias sobre el paradero de la desaparecida.

La madre de la pequeña dio a conocer que tras poner el reporte de búsqueda ante las autoridades, estas le hicieron saber que su hija había sido vista rumbo a la colonia Nuevo Amanecer.

Además de acuerdo a las investigaciones, Sara Marley aparentemente preguntó a algunas personas sobre cómo llegar a Citadel.

"En el recorrido de la búsqueda vimos que anduvo por la colonia Roble y Nuevo Amanecer en Apodaca, pidió informes de cómo llegar a Citadel", dijo.

La mamá teme por la seguridad de su hija pues según ella su pequeña no sabe de calles ni camiones, además de que no cuenta con un teléfono celular en donde poder localizarla, además de que la niña salió con solo 50 pesos.

"Cuando ella se fue no traía nada, aparentemente tenía 50 pesos en su bolsa del pantalón, no llevaba nada, no llevaba un teléfono celular, ningún dispositivo", dijo la madre.

Silvia Mendoza dijo estar destrozada y pidió a su hija volver a su casa para volver a estar juntas.

"Estoy con el alma destrozada porque no tengo pistas, de andar buscándola con lonas, con pancartas y con flyers", señaló.