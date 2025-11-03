México Experimenta un Aumento del 80% en Migración Legal a Otros Países

México rompe récord: crece 80 % la migración legal a otros países en cinco años

CDMX.- La migración permanente de México hacia otros países aumentó casi 80 % durante la administración pasada, una cifra cinco veces mayor al promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con el informe Perspectivas de la migración internacional 2025, mientras en 2019 un total de 40 mil 500 mexicanos obtuvieron permiso legal para residir en el extranjero, en 2024 la cifra se elevó a 70 mil 200 personas, reflejando una tendencia sostenida de salida del país.

El organismo detalló que entre 2022 y 2023 México se ubicó como el quinto país que más migrantes envió a naciones de la OCDE, con 216 mil personas, lo que representó un incremento del 32 %. La mayoría, 190 mil, emigró a Estados Unidos, el nivel más alto registrado desde 2002.

Además, México figura como el sexto país con más solicitantes de asilo en el mundo, solo por debajo de Venezuela, Colombia, Siria, Afganistán e India. Estados Unidos continúa siendo el destino principal de quienes buscan refugio.