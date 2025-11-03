Claudia Sheinbaum asegura que no habrá impunidad tras el fallecimiento de Carlos Manzo

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; acusa a "buitres" y señala "guerra contra el narco de Calderón"

Al reiterar su condena por el "cobarde" y "vil" homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el caso no quedará impune, y expresó sus condolencias a la familia y seres queridos, además de que no se dejarán solas a las personas de Michoacán.

En su conferencia mañanera de este lunes 3 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó a la oposición de "buitres" ante el caso y culpó a la "guerra contra el narco" del expresidente panista Felipe Calderón.

Indicó que siguen las investigaciones por parte de la Fiscalía de Michoacán, con apoyo del gobierno federal, además de las detenciones que se hicieron al momento del ataque contra Manzo. "No habrá impunidad, vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con todos los responsables, no solo con los materiales", dijo.

"No habrá impunidad", reitera Sheinbaum por asesinato de alcalde Carlos Manzo; "la guerra contra el narco no funcionó".

Expresó que "la fuerza del Estado es la justicia" y a quienes piden la militarización y la guerra, la Mandataria federal les dijo que "eso no funciona": "Fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán". Claudia Sheinbaum destacó su estrategia de seguridad, la cero impunidad, la justicia y la atención a las causas, así como la presencia e inteligencia.

"¿Qué propone la derecha? ¿La guerra contra el narco? ¿Que regrese García Luna? ¿La intervención? Eso no llega a ningún lado; vamos a reforzar Michoacán y otros estados, pero fortaleciendo la presencia, inteligencia, cero impunidad", declaró la Presidenta.