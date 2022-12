México es el país más peligroso para el periodismo por cuarto año consecutivo

México es una de las naciones que encabeza la lamentable lista de las más peligrosas para ejercer el periodismo: de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), la nación se ubicó por cuarto año consecutivo como el más riesgoso para las y los profesionales.

En ese sentido, RSF advirtió que la cifra de comunicadores asesinados en México durante este año superó a Ucrania - nación que actualmente sostiene una guerra armada contra Rusia - tras registrar 11 asesinatos, tres más que el país europeo.

Con ello, el 2022 también se coloca como el más violento para las y los periodistas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En dicho periodo, enero cerró como el más letal, al sumar cuatro homicidios: dos de ellos perpetrados en Tijuana, Baja California, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado; el de Roberto Toledo, en Zitácuaro, Michoacán, y José Luis Gamboa, en Veracruz.

No conforme con ello, es pertinente recordar que, con los registros de este año, esta última entidad aún se presume como el estado más peligroso para los periodistas con siete casos acumulados - ocho si se contabiliza el asesinato del locutor Pedro Pablo Kumul.

Cabe señalar que las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) contabilizan 13 asesinatos a periodistas en el 2022, de las cuales - para el pasado octubre - sólo en uno se ha dictado condena contra los responsables.

Es decir, una docena de familias aún no ha accedido justicia, pues las 21 vinculaciones a proceso o las 32 órdenes de aprehensión no significa que "el crimen haya tenido castigo", tal cual presume el Federativo. Como si no fuera suficiente, tres asesinatos de periodistas ni siquiera están contemplados como un atentado contra la libertad de expresión para el Federativo.

