AMLO presenta su libro Grandeza desde su rancho La Chingada

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este domingo en redes sociales, a casi dos meses de haber dejado el cargo, para promocionar su nuevo libro titulado "Grandeza". A través de un video de 49 minutos grabado desde su rancho "La Chingada" en Tabasco, AMLO reafirmó su retiro de la esfera pública y compartió los pilares ideológicos de su movimiento.

El libro "Grandeza", el primero de una colección de dos sobre el "humanismo mexicano" que él encabeza, busca reivindicar a "los pueblos originarios del México antiguo" y desmontar "la historia que crearon, que inventaron los conquistadores, los invasores".

"Me da mucho gusto el poder conversar con ustedes, después de tanto tiempo de no comunicarnos, les presento el primero (libro), el que tiene que ver con la grandeza cultural de México. Así se llama 'Grandeza'", expresó López Obrador.

¿Por qué AMLO no realiza eventos públicos?

AMLO enfatizó que su reaparición en redes y no en un evento público se debe a su firme intención de no "hacerle sombra a la presidenta" Claudia Sheinbaum, quien asumió el poder el 1 de octubre de 2024.

"Ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien. No hay que dividirnos, hay que estar juntos unidos", afirmó el exmandatario, pidiendo a sus seguidores apoyar a Sheinbaum porque "todavía es temporada de zopilotes, buitres y halcones".

López Obrador insistió en que su retiro no es una "simulación" y que está "jubilado", dedicándose a la teoría y a fundamentar lo que hizo durante su gestión.

¿Cuáles son las razones de un posible regreso?

Pese a su juramento de retiro, AMLO compartió que solo saldría de su rancho y regresaría a la vida pública por tres razones concretas:

Si hubiera un atento "contra la democracia" en el país.

Si hubiera un intento de golpe de Estado o si "acosan" a la presidenta Sheinbaum.

Si se violara la soberanía de México, pues "nosotros no somos colonias de ningún país extranjero".

El segundo libro de la colección, adelantó, se llamará Gloria y se enfocará en relatar la "fecunda historia política" de su movimiento, conocido como la Cuarta Transformación (4T).