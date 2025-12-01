Claudia Sheinbaum celebra reaparición de AMLO y su libro Grandeza

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su alegría por la reciente reaparición de Andrés Manuel López Obrador en redes sociales, donde el exmandatario promovió su nuevo libro. Sheinbaum destacó que a AMLO "se le ve muy bien, muy contento, sano y tranquilo" durante su retiro.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, la mandataria agradeció las palabras de López Obrador y se refirió al video que publicó el domingo, en el cual presentó su libro "Grandeza", centrado en los pueblos originarios de México.

"Nos dio mucho gusto verlo (a López Obrador), verlo bien, se ve muy bien, muy contento, sano y tranquilo. Nos dio mucho gusto verlo con su libro que ya está en librerías... y habla de la grandeza cultural de México que viene de las grandes civilizaciones que habitaron nuestro territorio," indicó Sheinbaum Pardo.

¿Cuál es la reflexión de Sheinbaum sobre AMLO?

La presidenta aprovechó para reflexionar sobre la trayectoria política de López Obrador, quien participó en la vida pública como dirigente social y político por más de 30 años. Recordó una frase habitual del exlíder de la Cuarta Transformación (4T): "no es momento para tanto pensamiento, es momento para la acción".

"Digo, ahora a él le toca un momento de reflexión. Nos dio gusto verlo, hay que leer el libro," subrayó Sheinbaum.

¿Qué escenarios plantea AMLO para su regreso?

En el mismo video, AMLO planteó tres escenarios hipotéticos —atentados a la democracia, posibilidad de un golpe de Estado o injerencias externas— que lo motivarían a regresar de su retiro político. La jefa del Ejecutivo Federal descartó categóricamente que México se encuentre en cualquiera de esas circunstancias.

"Agradezco sus palabras, afortunadamente no estamos en ninguna de las tres circunstancias que planteó," declaró.

Finalmente, la presidenta reafirmó que el pueblo de México respalda el proyecto de la Cuarta Transformación, citando encuestas. Confió en que el próximo sábado 6 de diciembre habrá una "gran fiesta" en el Zócalo para celebrar los siete años del movimiento.