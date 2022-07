México registra 90 casos de Viruela de Mono

La Secretaría de Salud informó que se han registrado un total de 60 casos de Viruela de Mono en el país, sin embargo, Hugo López Gatell aseguró que es muy improbable una gran pandemia de viruela de mono.

El la Mañanera del día de hoy, Hugo López Gatell, aseguro que la naturaleza del virus es poco probable que se haga pandemia como el covid, que es mas alta en su propagación.

"Esto no es una enfermedad que se espere se vaya a propagar extensamente. Todas, todos tenemos la referencia de Covid-19 cuando oímos hablar de alertas epidemiológicas, este no es el caso, esta enfermedad no se va a comportar como Covid-19, no es de propagación universal", expresó durante la conferencia matutina de este 26 de julio.

Con corte al 23 de julio, México registró un total de 60 casos confirmados, de los cuales el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó 59, distribuidos en 11 entidades federativas: Ciudad de México (35), Jalisco (12), Estado de México (2), Nuevo León (2), Veracruz (2), Baja California (1), Colima (1), Oaxaca (1), Quintana Roo (1), Sinaloa (1), Tabasco (1).