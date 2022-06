"Mi salud sigue muy delicada"; El Bronco manda mensaje desde el hospital

Mediante sus abogados, el exgobernador del estado de Nuevo Leon, Jaime Rodriguez Calderon, El Bronco, señaló mediante redes sociales que está feliz por la resolución de enfrentar el caso de la Ecovía en libertad.

Sin embargo, el exmandatario, aseguró que su salud sigue siendo muy delicada por lo que señaló estar depositando su confianza en los doctores, así, agradeció los mensajes de apoyo de sus seguidores.

"Raza, mi salud sigue siendo muy delicada e inestable, me estoy poniendo en manos de los doctores y de Dios. Hoy, mi equipo de abogados me dio una excelente noticia: en uno de mis dos procesos, me dejan en libertad para poder continuar con mis expedientes, pero enfrentándolos libre, como es mi derecho", escribió en su cuenta de Facebook.

"Gracias por todas sus oraciones y muestras de apoyo; me dan fuerza y ánimo para seguir luchando", detalló.

A pesar de que se logró enfrentar el caso de la Ecovía en libertad, este seguira en prision por el crimen de desvió de recursos para poder financiar su campaña electoral.