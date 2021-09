Migrantes viven un viacrucis; le dan largas a solicitudes de refugio

CIUDAD DE MÉXICO. Los migrantes cada día hacen su mayor esfuerzo para poder salir de Tapachula, Chiapas, generalmente horas después de haber fracasado en sus caravanas que son prácticamente desmanteladas por la autoridad.

Es la historia repetida de cada día, en la que llegan a las instalaciones de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (COMAR) en esta ciudad, en la que confirman que la cita para revisar su solicitud de refugio ha sido pospuesta, una vez más.

De esta manera lo ha documentado el equipo periodístico del noticiero nocturno de Imagen Televisión con Ciro Gómez Leyva, en palabras agobiantes de Michelle, ciudadano haitiano. "Aquí en Tapachula no se puede vivir porque aquí el trato que hay en Tapachula no tiene forma, nosotros estamos pasando mala vida, no tenemos trabajo no tenemos qué comer, ni nada", cuenta el migrante.

La COMAR trabaja al límite, pues sus instalaciones que están rodeadas de calle sin pavimento, de banquetas convertidas en dormitorios y montones de basura por doquier.

De enero a agosto, el gobierno de México recibió 77 mil 500 solicitudes de refugio; el 71 por ciento de éstas fueron presentadas en esta oficina; del total de solicitantes, 18 mil 883 son ciudadanos de Haití.

Y es que la falta de un permiso migratorio en cualquiera de sus formatos impide a los migrantes tener acceso a servicios de salud de primer nivel, como por ejemplo una pareja en la que ella tiene seis meses de embarazo y ha presentado contracciones pélvicas pero ningún hospital público acepta revisarla.

A unas cuadras de allí, en el centro de Tapachula, cientos de haitianos construyen una economía de sobrevivencia comprando carretillas para vender aguas y refrescos, también tienen sus casas de cambio para los recién llegados con dólares, cortan el pelo, venden tarjetas para teléfono celular, preparan comida criolla para venderlas a sus paisanos como arroz frijol, plátano y pescado. Es un pequeño Puerto Príncipe en la ciudad cárcel de Tapachula.

De cualquier forma, la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración, busca sumar esfuerzos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y con la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) a fin de instalar un campamento humanitario en Chiapas donde se brinde atención a la población migrante de origen haitiano.

Esta propuesta del campamento humanitario es una iniciativa del Instituto Nacional de Migración sin que exista algún acuerdo o aceptación.

De hecho, la Conferencia del Episcopado Mexicano dijo que la propuesta era del propio Instituto Nacional de Migración y que ellos no habían llegado a un acuerdo o aceptación del tema. "Insistimos en que se deben implementar alternativas para regular la estancia de las personas migrantes, como lo puede ser un programa de regularización migratoria", remató la CEM en un comunicado.

Aunado a esto, la Agencia de las Naciones Unidas también acotó la información. "El tema de los haitianos es complejo con varios aspectos que acordamos discutir con el comisionado en otra reunión", publicaron en sus redes sociales.