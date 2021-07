Moños y banderas blancas; Pantelhó busca paz con autodefensas

PANTELHÓ. Los habitantes de la cabecera municipal de Pantelhó, Chiapas, han empezado a pedir paz.

Este miércoles colgaron banderas y moños blancos en las puertas de sus viviendas, luego de que el lunes pasado, indígenas de 86 comunidades y de 18 barrios irrumpieran en viviendas de los supuestos criminales que asolan a la población y tomaran la presidencia municipal.

En tanto, el grupo El Machete, Párrocos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, así como pastores de iglesias evangélicas y 20 personas, representantes de las 86 comunidades, acordaron permitir el patrullaje nuevamente del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en la cabecera municipal y en sus comunidades.

Marcelo Pérez, párroco de Simojovel:

"Un acuerdo es que ante mucha mala información, en realidad, aquí no es un conflicto entre mestizos e indígenas, es un conflicto contra el crimen organizado. Eso van a declarar, ¿Ya se nombró la comisión de las 20 personas? Ya están, son los que están, son los van. Ahorita vamos a dialogar con el ejercito para que haya un buen entendimiento con ellos. Qué le van a solicitar que se salgan o se mantengan? No que vayan a patrullar que cuide, hay harmonía. Ahorita cese a las hostilidades por así decirlo? No sí, solo antier que se salió control, pero ya ayer y hoy que llegamos había mucha basura, como ve ya está limpio, la misma población hicieron un aseo hoy en la mañana"

El grupo inconformes, se reunió con los representantes de las fuerzas armadas en las instalaciones de una escuela primaria, donde se encuentran destacamentados.... Ahí el Ejercito mexicano se comprometió a resguardar a los pobladores, incluso realizará labor social y buscarán que instituciones de salud apliquen vacunas contra el covid-19.

Asimismo, uno de los voceros de El Machete, aclaró que la lucha no es entre indígenas y ladinos, sino contra los sicarios.

Vocero de El machete:

"En los medios de comunicación se escucha que nuestra guerra es en contra del pueblo mestizo, pueblo en general escucha nuestra información, aclaramos que nuestra lucha es en contra de los sicarios, de los narcotraficantes, que han secuestrado a pantelhó durante mucho tiempo que han asesinado a nuestros hermanos indígenas, no venimos a violentar a nuestros hermanas, tenemos la esperanza de recuperar la paz y la justicia en nuestro querido pueblo y en todas las comunidades , ya que la fiscalía general el gobierno federal y estatal no quiso hacer ya que son 20 años de temor"

Los habitantes de las 86 comunidades y 18 barrios, dijeron que no son terroristas e hicieron un llamado a la población que se ha desplazado a otros lugares a que regresen y se mantengan en unidad con los inconformes, en tanto la lucha contra las bandas criminales continuará en Pantelhó.