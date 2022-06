Monreal señala que Morena incurrió en actos anticipados de campaña

México.- Morena habría incurrido en actos anticipados de campaña hacia las elecciones presidenciales de 2024, en un evento realizado el fin de semana y que estuvo encabezado por las personas ´presidenciables´ del partido, así lo dijo el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal.

Confirmó que solo fue invitado al mitin que se llevó a cabo el fin de semana en Toluca, pero que fue excluido del ´desayuno de unidad´, en el que los aspirantes a la presidencia, los gobernadores y líderes parlamentarios, fueron informados sobre las reglas del partido para definir al abanderado.

Además, dijo que con una denuncia se podría proceder contra sus compañeros de partido, que incurrieron en esas faltas, pero dejó claro que él no interpondrá recurso alguno, aunque si se vieron afectados sus derechos políticos.

"Vi (el domingo) camiones, espectaculares, letreros, playeras, todo un operativo que nadie puede negar que sean actos anticipados de campaña, pero en todo caso yo no califico eso, pero en caso de que haya una denuncia, el INE y el Tribunal Electoral lo puede definir.

"No voy a denunciar a nadie, quiero llevar la fiesta en paz. Son compañeros del movimiento y me vería muy mal denunciar a un compañero por estas infracciones. Yo no lo voy a hacer, como no estoy haciendo actos previos", señaló.

Durante una rueda de prensa en el senado, Monreal expuso que su partido y los participantes del mitin, incurrieron en actos anticipados de campaña, promoción política y se evidenciaron las candidaturas infladas.