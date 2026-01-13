Claudia Sheinbaum enfrenta exigencias de Donald Trump sobre arrestos de Morena

Reuniones de alto nivel en México ante posibles arrestos de políticos de Morena por parte de EU

Gabinete de Sheinbaum en alerta ante exigencias de Donald Trump para detener a políticos de Morena vinculados con cárteles.

Después de la captura de Nicolás Maduro, funcionarios de alto nivel del Gobierno de México han discutido qué hacer ante 'exigencias insostenibles' del Presidente Donald Trump, de detener a narcopolíticos vinculados al partido oficial Morena, publicó ayer The Wall Street Journal (WSJ).

Según una nota del diario, difundida después de la llamada telefónica entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Mandatario Donald Trump registrada ayer por la mañana, miembros del gabinete federal mexicano han revisado distintos escenarios sobre el incremento de presiones estadounidenses sobre el Gobierno, que irían desde una acción militar estadounidense hasta la posibilidad de arrestos de políticos morenistas.

'Funcionarios de alto nivel han mantenido una serie de reuniones privadas desde que Maduro fue depuesto, donde discutieron la posibilidad de demandas insostenibles de Trump más allá de la acción militar estadounidense, incluidos los posibles arrestos de políticos del partido de Sheinbaum que Estados Unidos cree que tienen vínculos con cárteles.

'Morena, como se conoce al partido gobernante, ha rechazado las acusaciones de corrupción. Sheinbaum ha dicho que la Fiscalía mexicana debería investigar a los funcionarios si existen pruebas en su contra. Tal escenario podría socavar la posición política de Sheinbaum y enfurecer a la facción nacionalista de su partido gobernante', indica el diario en una nota firmada por sus corresponsales en México, José de Córdoba y Santiago Pérez.

De acuerdo con el WSJ, hasta ahora no existen indicios de que EU prepare una acción militar unilateral contra México, en buena medida por los vínculos entre los mandos de seguridad mexicanos y sus contrapartes en las agencias policiales y fuerzas armadas estadounidenses, así como a una cooperación bilateral que se mantiene activa.