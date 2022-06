Morena gana 4 de 6 gubernaturas

CIUDAD DE MÉXICO. - El presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de su conferencia de prensa Mañanera, presentó los resultados preliminares de las elecciones de este domingo, en las cuales su partido Morena, obtuvo cuatro de las seis gobernaturas que se disputaron.

Evidentemente feliz por el triunfo de cuatro de los seis candidatos de Morena que compitieron en las elecciones que se celebraron este domingo, el presidente de México, informó que en la jornada electoral "no hubo actos de violencia, graves, a pesar que en las elecciones se encienden las pasiones. No hubo fallecimientos, no hubo violencia, los ciudadanos, como siempre, se portaron a la altura de las circunstancias".

López Obrador destaco el triunfo de Julio Ramón Menchaca Salazar, abanderado de Morena en Hidalgo, que obtuvo el 62% de los votos; de Salomón Jara Cruz, de Oaxaca de Morena, con 60%; Mara Lezama de Quintana Roo, con el 56% y del mismo partido, con el 50%, el candidato Américo Villarreal en Tamaulipas.

López Obrador, informó por último que María Teresa Jiménez, de la coalición PAN, PRI y PRD, en Aguascalientes, ganó la gubernatura, lo mismo que Esteban Villegas Villarreal, por la misma coalición en Durango.

Tras dar a conocer el avance de los resultados del PREP que informó el INE, el presidente señaló: "El pueblo es mucha pieza".

Para no variar, les envió un mensaje a los partidos de oposición, "deberían de hacer una revisión de sus estrategias, les afecta mucho su clasismo, su racismo, es que desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo, ahí está la esencia de todo".

López Obrador aseguro que sus adversarios políticos, apostaron "como era antes, a los medios de información y a la manipulación, pensando que el pueblo es tonto" y criticó que le hayan inventado que tiene vínculos con el naco.