¿Claudia Sheinbaum exportó la fórmula de la popularidad? La historia con Corea del Sur que ya desató burlas y aplausos

La política internacional acaba de regalar uno de esos momentos difíciles de ignorar: ¿de verdad la presidenta de México, Claudia Sheinbaum le enseñó a un presidente asiático cómo aumentar su popularidad?

Eso es exactamente lo que ella aseguró.

Durante una declaración reciente, Sheinbaum afirmó que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, le confesó que siguió uno de sus consejos políticos y que eso lo ayudó a mejorar su aceptación pública: "nunca alejarse del pueblo". Según la mandataria mexicana, el político surcoreano le dijo que adoptó ese principio y ahora goza de una alta popularidad.

¿Consejo diplomático... o exceso de confianza?

Y ahí comenzó el debate.

Para unos, la anécdota refleja un momento de influencia internacional inédita para México. No es poca cosa que una presidenta mexicana converse de estrategia política con un mandatario asiático en medio de una relación bilateral que hoy mezcla comercio, cultura pop y hasta fenómenos como BTS.

Pero para otros, la frase sonó más a autopromoción que a diplomacia.

En redes sociales no tardaron en aparecer las críticas: ¿realmente un presidente de una potencia tecnológica de Asia cambió su estrategia política por un consejo de Palacio Nacional? ¿O estamos frente a una narrativa diseñada para reforzar la imagen de Sheinbaum como una líder con influencia global?

La polémica crece porque la propia presidenta presume niveles altos de aprobación en México, frecuentemente arriba del 70%, algo que sus simpatizantes consideran prueba de que su fórmula política funciona.

El ingrediente incómodo: BTS y la política pop

La historia se vuelve todavía más extraña por el contexto.

La conversación entre Sheinbaum y Lee Jae-myung ocurrió en medio de una relación política que ya había generado titulares por un tema inesperado: BTS. Meses antes, la presidenta mexicana había intervenido diplomáticamente para pedir más conciertos del grupo de K-pop en México debido a la enorme demanda juvenil. Incluso el gobierno mexicano se involucró en facilitar acercamientos culturales con Corea del Sur.

Eso abrió otra discusión: ¿es política inteligente conectar con millones de jóvenes a través de fenómenos culturales? ¿O es populismo pop con soundtrack coreano?

La verdadera pregunta: ¿"no alejarse del pueblo" alcanza para gobernar?

El mensaje central de Sheinbaum parece claro: un gobernante debe mantenerse cercano a la gente, escucharla y evitar encerrarse en el poder. La frase suena potente, especialmente en una era donde muchos líderes pierden legitimidad por parecer desconectados de la realidad.

Pero sus críticos tienen otra lectura: estar cerca del pueblo no necesariamente significa resolver inseguridad, economía o corrupción. La popularidad, dicen, no siempre equivale a resultados.

Porque ahí está el detalle incómodo de esta historia: si el consejo realmente funcionó en Corea del Sur, entonces surge otra pregunta inevitable: ¿la política moderna ya no se gana con resultados, sino con narrativa, cercanía y manejo emocional?

Y si esa es la nueva fórmula del poder... México quizá ya la está exportando.