Muere hombre al tratar de cortar cilindro de oxígeno con un soplete

Un hombre de 30 años falleció después de que este intentara cortar un cilindro de oxígeno con un soplete, el cual, explotó, acabando con su vida de manera instantánea.

El terrible accidente ocurrió en la ciudad de Tampico en Tamaulipas, cuando vecinos de un negocio de compra y venta de fierro viejo escucharon una potente explosión en el mismo negocio.

Al llegar al lugar paramédicos de la Cruz Roja, el hombre que un se desconoce su nombre, ya no tenía signos vitales, pues murió por el gope de la explosión.

Por el momento, las autoridades explicaron que el accidente se dio cuando usaba el soplete y cortaba cilindro de oxígeno lo que originó que se desencadenará el golpe.

Las investigaciones por parte de la fiscalía del estado continúan.

El oxígeno por sí solo no es inflamable, pero ayuda a la combustión. El nitrógeno y el argón, no obstante, inhiben la combustión. Cualquier cambio en la concentración de estos gases no es perceptible para los sentidos humanos. Si no se manipulan correctamente, podrían provocar accidentes