Claudia Sheinbaum celebra acuerdo entre Estados Unidos e Irán

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró este lunes el anuncio del acuerdo preliminar alcanzado entre los gobiernos de Estados Unidos e Irán, expresando su optimismo para que dicho entendimiento diplomático se formalice de manera definitiva en el corto plazo.

Durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, la mandataria federal fijó la postura del Gobierno de México ante el avance en las negociaciones bilaterales entre Washington y Teherán, las cuales se desarrollaron en el marco del contexto internacional y logístico que rodea a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre el acuerdo?

México respalda el diálogo diplomático internacional. El pronunciamiento de la jefa del Ejecutivo federal ocurre días después de que la delegación deportiva de Irán hiciera públicas sus quejas en territorio mexicano por las complicaciones y el trato recibido por parte de las autoridades estadounidenses para la obtención de visados de ingreso a ese país, contraponiéndolo con las facilidades y hospitalidad otorgadas en suelo mexicano.

"Nos da muchísimo gusto este acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán. Esperemos que se firme realmente", manifestó Sheinbaum Pardo ante los medios de comunicación. "México siempre va a estar a favor de la paz, del diálogo de las naciones y del respeto a la soberanía de los pueblos. Todo lo que signifique resolver conflictos por la vía pacífica y diplomática contará con nuestro reconocimiento".

Impacto geopolítico en el marco del Mundial 2026

La mandataria subrayó que el entendimiento entre ambas potencias representa una señal positiva para la estabilidad internacional, particularmente en un momento donde la región de Norteamérica se encuentra bajo los reflectores globales debido a la organización conjunta del torneo mundialista de futbol entre México, Estados Unidos y Canadá.

Sheinbaum concluyó señalando que la diplomacia y la resolución pacífica de controversias constituyen los pilares fundamentales de la política exterior mexicana, manifestando que el entendimiento mutuo entre los gobiernos de Washington y Teherán no solo beneficia a las partes involucradas, sino que contribuye a generar un entorno de armonía y cooperación global durante el desarrollo de la justa deportiva compartida en la región.