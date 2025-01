Ninel Conde prepara apelación en contra de Anabel Hernández

El abogado de la artista mexicana, Ninel Herrera Conde, aseguró que esta presentara una apelación por el caso de daño moral en contra de la editorial que publico el libro, Emma y las otras señoras del narco de la periodista, Anabel Hernández.

En el programa, ¡Siéntese quien pueda!, el abogado Gustavo Herrera, cargo en contra de la periodista, poniendo en duda sus investigaciones, afirmando que ninguna de sus investigaciones han sido confirmadas.

"Anabel Hernández no tiene domicilio porque anda salto de mata, se dedica a publicar puras mentiras que no le constan. Tú sabes que no puedes publicar una carpeta de investigación porque está prohibido por el código nacional de procedimientos penales. Todo lo que dice, nada ha probado (...) No sé qué es más grave en materia de impartición de justicia, si la ignorancia o la corrupción y tal parece que a esta juez le dio miedo condenar.", señalo el abogado.

Hasta el momento ni Ninel Conde ni Anabel Hernández se han pronunciado al respecto.

En el libro, Emma y las otras señoras del narco, se señala que Ninel Conde sostuvo una relación amorosa con Arturo Beltrán Leyva.