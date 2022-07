"Ninguno propone ningún cambio"; Cuauhtémoc Cárdenas critica a presidenciales

El veterano político mexicano, Cuauhtémoc Cárdenas, arremetió en contra de todos los políticos que se han destapado para ser presidente en el 2024, asegurando que ninguno de ellos a presentado ninguna propuesta.

El ex-candidato presidencial se presentó en el Colegio de San Ildefonso, en el Anfiteatro Simón Bolívar, para presentar su libro Por una Democracia Progresista. donde aprovechó para hablar de los presidenciables, esto sin decir nombres o partidos políticos.

"Yo lo que no veo son las propuestas de los partidos políticos en este momento. Todos tienen desde su programa y su declaración de principios, pero me parece que tendrían que estarse planteando una propuesta", advirtió el ex funcionario público.

Por último, aseguró que el candidato que mejor represente a la gente, y quien le entre a "todo", desde lo económico, la violencia, la inseguridad, cuestiones ambientales y todo "lo que quiere decir igualdad", entonces tendrá ventaja sobre sus adversarios.