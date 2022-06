No asistirá AMLO a Cumbre de las Américas

CIUDAD DE MÉXICO. – "No puede haber Cumbre de las Américas, si no participamos todos los países de América Latina", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana al anunciar que no asistirá a este importante evento que se realizará la presente semana en el vecino país de los Estados Unidos.

Pese a que López Obrador, refrendó sus lazos de amistad con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que les tiene miedo a destacados políticos tanto republicanos, como demócratas que amenazan con quitarles votos en las próximas elecciones que se realizarán en el vecino país del norte, si se invita a países como Cuba, Venezuela y Honduras a la cumbre.

Tras varias semanas de posponer el anuncio de que asistiría a o no a la Novena Cumbre de las Américas, que iniciará el próximo miércoles en la ciudad de los Angeles California, este lunes, AMLO confirmó que enviará en su representación al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

AMLO rechazó el bloqueo a Cuba "que impide que lleguen los alimentos y medicinas porque eso es un tipo de genocidio, de tremenda violación de derechos humanos" al momento que reiteró: "ería el colmo que nosotros asistiéramos".

Para cerrar este tema, López Obrador dijo que en el mes de julio acudirá a la Casa Blanca a ver a Joe Biden para tratar el tema de la integración de toda América.