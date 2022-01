No planea México vacunar a menores de doce años: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. – Cuestionado sobre la recomendación de la OMS de aplicar vacunas anticovid a niños de entre 5 y 12 años, AMLO señaló que los responsables de la Salud en México, opinan lo opuesto, pese a ello, el mandatario aseguro que las prioridades de su gobierno, son las mismas que las de la Organización Mundial de la Salud.

Durante la conferencia Mañanera de este miércoles, una periodista cuestionó a AMLO, sobre la recomendación de un comité de expertos de la OMS de vacunar a menores de entre cinco y 11 años, con dosis de 10 microgramos de Pfizer y sobre sí México aceptaría aplicar el biológico a los niños.

"Tenemos que ver si eso fue lo que recomendó la Organización Mundial de la Salud, porque yo tengo la información de los responsables del sector salud de nuestro País, que sostienen lo opuesto. Ojalá y hoy se informe", señaló en forma tajante Andrés Manuel López Obrador.

AMLO, dijo que los de la Organización Mundial de la Salud definieron sus prioridades, "que son exactamente las que estamos llevando a cabo en México", respondió a la periodista.

Asimismo, el mandatario nacional, le aseguró a la comunicadora que lo que ella planteaba "no tiene sustento, según mi información. No lo dijo la OMS, pero vamos a aclararlo y vamos a hacer lo que ellos nos recomiendan", dijo AMLO, aunque no especificó sí se refería a la Organización Mundial de la Salud o los responsables del sector en su gabinete.