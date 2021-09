No queremos que México sea un campamento para migrantes: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO- En rueda de prensa desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el tema de la migración se debe resolver de fondo y no solo que México sea un campamento para los migrantes, "que la gente no se vea obligada a migrar de sus países".

Mencionó que Estados Unidos no ha invertido desde la Alianza del Caribe para apoyar a los pueblos pobres. Aseguró que desde el presidente Kennedy en los años 60 no se ha apoyado a la región. Habló del Plan Mérida que, aseguró, consistía en entregar armamento, pero dijo "nosotros ya no queremos más de eso".

Ante representantes de los medios de comunicación señaló que con EU hay muy buena relación y entienden lo que hace falta resolver, pero dijo "se están tardando mucho en atender el problema".