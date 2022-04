No rotundo de AMLO a comisión de EU para revisar la Reforma Eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO. - El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la comitiva encabezada por el comisionado de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, planteó ayer, en la reunión en Palacio Nacional, la participación de un grupo para revisar la iniciativa de reforma eléctrica, mismo que rechazó.

"Hubo un planteamiento de que se mantuviera la comunicación sobre el tema y que participara un grupo, pero ellos plantearon eso, yo me quedé callado. No se aceptó. A lo mejor ellos pensaban que eso iba a ser aceptado y alguien se adelantó a decir que nosotros íbamos aceptar que un grupo buscase vigilar nuestra actuación", señaló en conferencia de prensa este viernes.